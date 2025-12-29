Şırnak Valisi Ekici, kentte yürütülen kar temizleme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu

İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kentte süren kar yağışı ve tipi ile oluşan buzlanmadan dolayı maddi hasarlı 17 trafik kazası meydana geldi.

Şırnak- Uludere, Şırnak Cizre kara yolu ve kent merkezindeki iş makinelerinin operatörleri ile görüşen Ekici, onlara çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ekici, beraberinde İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.