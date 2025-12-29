Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak Valisi Ekici, kentte yürütülen kar temizleme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu

        Şırnak Valisi Birol Ekici, kentte temizleme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:39
        Şırnak Valisi Ekici, kentte yürütülen kar temizleme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu
        Şırnak Valisi Birol Ekici, kentte temizleme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

        Vali Ekici, beraberinde İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

        Şırnak- Uludere, Şırnak Cizre kara yolu ve kent merkezindeki iş makinelerinin operatörleri ile görüşen Ekici, onlara çalışmalarında başarılar diledi.

        Öte yandan kentte süren kar yağışı ve tipi ile oluşan buzlanmadan dolayı maddi hasarlı 17 trafik kazası meydana geldi.

        Zincirsiz trafiğe çıkan birçok araç yolda mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

        Şırnak Belediyesince mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yapılıyor.

        İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

