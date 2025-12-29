Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Uludere Belediyesinden buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:58 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludere Belediyesinden buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yürütülüyor.

        Belediye ekipleri, ilçede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda ilçedeki ana arter ve ara yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına devem ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta yoğun kar ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
        Şırnak'ta yoğun kar ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
        Şırnak'ta eğitime kar engeli
        Şırnak'ta eğitime kar engeli
        Cizre'de kar yağışı etkili oldu
        Cizre'de kar yağışı etkili oldu
        Cizre'de kar yağışı hava ve kara ulaşımını felç etti
        Cizre'de kar yağışı hava ve kara ulaşımını felç etti
        Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 11'i tutuk...
        Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 11'i tutuk...
        Şırnak Üniversitesinde eğitime kar engeli
        Şırnak Üniversitesinde eğitime kar engeli