Uludere Belediyesinden buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması
Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yürütülüyor.
Belediye ekipleri, ilçede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda ilçedeki ana arter ve ara yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına devem ediyor.
