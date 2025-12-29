Cizre'de kar yağışı etkili oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.
Vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte, araçlar da yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.
