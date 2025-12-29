Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 11'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:18 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:18
        Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 11'i tutuklandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 22-28 Aralık'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmada, aralarında firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 kişiden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbet bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

