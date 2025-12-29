Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 72 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 22-28 Aralık'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 26 cep telefonu, 19 bin 96 paket sigara, 862 elektronik sigara ve likiti, 1472 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 56 tekstil ürünü, 587 kozmetik ve süs eşyası, 1130 muhtelif malzeme ile 409 bin 672 dolar ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 72 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.