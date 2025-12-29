Şırnak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Kent genelinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şırnak-Siirt kara yolunun Aslanbaşar köyü yakınlarındaki Birini ile Uludere ilçesinin Gülyazı Betonpınar ve Kaymakamçeşme köyü mevkisinde etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 45 araç yolda kaldı.

