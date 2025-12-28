Şırnak'ta dereye düşen pikaptaki 3 kişi yaralandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde pikabın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde pikabın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Ali K'nin kullandığı 25 ADL 847 plakalı pikap, Şırnak-Beytüşşebap kara yolunun Taşarası köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak Yeşilöz Deresi'ne düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Pikap bir süre sonra suya gömüldü.
Yaralılar, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.