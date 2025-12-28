Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 7 katlı apartmanın çatısına isabet eden yıldırım hasara neden oldu

        Şırnak'ın merkez Kumçatı beldesinde yıldırımın isabet ettiği 7 katlı binanın çatısında hasar oluştu.

        Giriş: 28.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:47
        Nasırhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katına dün akşam saatlerinde yıldırım isabet etti.

        Yıldırımın etkisiyle çatıda ve apartmanın son katında bulunan bir evin banyosunun tavan kısmında hasar meydana geldi.

