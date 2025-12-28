Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak, Siirt, Elazığ ve Bingöl'de kar nedeniyle 269 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Şırnak, Siirt, Elazığ ve Bingöl'de kar ile tipi nedeniyle 269 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:33 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:33
        Şırnak, Siirt, Elazığ ve Bingöl'de kar nedeniyle 269 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Şırnak, Siirt, Elazığ ve Bingöl'de kar ile tipi nedeniyle 269 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kar yağışının akşam saatlerinde etkili olduğu Şırnak'ta, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aştı.

        Kar nedeniyle Şırnak-Siirt kara yolu Aslanbaşar köyü yakınlarındaki Birini mevkisi, Uludere ilçesi Gülyazı Betonpınar mevkisi ile Şırnak-Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi yolu, ​​​​​​​merkeze bağlı 4, ilçelerden Beytüşşebap'ta 11 ve Uludere'de 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin, yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Belediye ekipleri de merkezdeki ana arterlerde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

        - Siirt

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Pervari'de 14, Şirvan'da 12, Eruh'ta 7 ve Baykan'da 4 yerleşimin yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Elazığ

        Elazığ'da da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 108 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Arıcak'ta 1, Baskil'de 14, Maden'de 11, Karakoçan'da 21, Keban'da 3, Kovancılar'da 11, Palu'da 28 ve Sivrice'de 19 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        - Bingöl

        Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 102 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 23, ilçelerden Adaklı'da 7, Genç'te 20, Karlıova'da 18, Kiği'de 15, Solhan'da 10, Yayladere'de 4 ve Yedisu'da 5 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına götürülüyor.

        Karlıova Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleriyle belirli bölgede topluyor.

        Toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

