Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak merkez ve 4 ilçede kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, İdil ilçesinde de köy okulları ve taşımalı eğitimin bu kapsamda olduğu ifade edildi.

Ayrıca, bu süre zarfında merkez ve belirtilen ilçelerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.