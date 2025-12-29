Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta eğitime kar engeli

        Şırnak merkez ve 4 ilçede kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta eğitime kar engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak merkez ve 4 ilçede kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, İdil ilçesinde de köy okulları ve taşımalı eğitimin bu kapsamda olduğu ifade edildi.

        Ayrıca, bu süre zarfında merkez ve belirtilen ilçelerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kapalı köy yolları dozerlerle açılıyor
        Şırnak'ta kapalı köy yolları dozerlerle açılıyor
        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara veri...
        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara veri...
        Şırnak'ta kar yağışı sırasında apartmana yıldırım düştü (3)
        Şırnak'ta kar yağışı sırasında apartmana yıldırım düştü (3)
        Şırnak'ta dereye düşen pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta dereye düşen pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Beytüşşebap'ta eğitime kar engeli
        Beytüşşebap'ta eğitime kar engeli
        Şırnak'ta köylüler çaya uçan araçtan kurtardıkları 3 yaralıyı evlerinde ağı...
        Şırnak'ta köylüler çaya uçan araçtan kurtardıkları 3 yaralıyı evlerinde ağı...