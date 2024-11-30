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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 tutuklama

        ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:24
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 tutuklama
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        ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerinde operasyonlar düzenledi. 30 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 10 şüpheli tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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