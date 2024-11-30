Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerinde operasyonlar düzenledi. 30 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 10 şüpheli tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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