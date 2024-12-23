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        Şırnak'ta akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı

        ŞIRNAK'ta, akaryakıt yüklü tanker, seyir halindeyken dorse kısmından alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:02 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:05
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        Şırnak'ta akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı
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        ŞIRNAK’ta, akaryakıt yüklü tanker, seyir halindeyken dorse kısmından alev alarak yandı. Yangın anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Cizre- Nusaybin kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde medyana geldi. Ahmet T. idaresindeki 73 SB 167 plakalı akaryakıt yüklü tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle dorse kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden Ahmet T., aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tankerin kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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