Şırnak'ta "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Platformunca, 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ve Filistin'de yaşananların fotoğraflarının yer aldığı çadırda, Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesi üyeleri nöbet tuttu.

Platformun başkanı Abdullah Çatı, burada yaptığı açıklamada, Filistinlilerin haklı davalarının şahidi olduklarını ve yüzlerce insanı katleden, şehit eden İsrail'in zulmünü telin etmek için bu çadırı kurduklarını söyledi.

Dünyanın devam eden katliam karşısında gözlerini kapattığını ifade eden Çatı, "Filistin’in kendisini bu işgalci ve soykırımcı İsrail'e karşı savunması meşrudur ve desteklenmelidir. Filistin direnişini selamlıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları İsrail'in vahşetine karşı tepki göstermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi.