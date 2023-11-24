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        Cizre'de polisten öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması

        Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin toplumsal, eğitici, tanıtıcı faaliyet ve etkinlikleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:50
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        Cizre'de polisten öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması
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        Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin toplumsal, eğitici, tanıtıcı faaliyet ve etkinlikleri devam ediyor.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde Cizre Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu öğrencilerine, polis meslek tanıtımı, genel güvenlik tedbirleri, trafik kuralları sunum ve bilgilendirme yapıldı.

        Toplum destekli polislerin öğrencilerle eğitici zaman geçirdiği etkinlikte, minik öğrenciler polisleri eğitim gördükleri merkezi gezdirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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