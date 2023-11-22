Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'ndeki arama çalışmaları devam ediyor Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine AFAD, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, belediye dalgıç ve polis ekiplerince nehirde başlatılan çalışmalar 6. günde devam ediyor.

Cizre Belediyesi dalgıç ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin su altında yaptığı çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri de havadan görüntü alarak destek sağlıyor.

Nehir kenarında çalışmaları takip eden Demiralp ailesi, umutla çocuklarından gelecek haberi bekliyor.

- Havadan ve karadan çalışma yürütülüyor

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, çocuğun bulunması için bütün ekipleri seferber ettiklerini söyledi.

Çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade eden İşlek, şöyle konuştu:

"Su altı ve üstünde sınır hattı boyunca yaklaşık 15 kilometrelik alan ekiplerimiz tarafından tarandı. Su altı dronumuzla dalgıçların yaptığı çalışmalara destek veriyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler de İHA ve dronlarla sazlık alanlar, kayalıklara ve kıyı kenarlarında havadan görüntü alarak çalışmalara destek oluyor.

AFAD'ın 8 personeli tam teçhizatlı şekilde sınır hattı boyunca kilometrelerce yürüyerek nehir kenarını tarıyor. Tüm birimler olarak devletin bütün imkanlarını çocuğun bulunması için seferber ettik. Ancak suda arama çalışmaları sabır gerektiren ve bazen uzun süren işlerdir. 45 gün süren vakalar olmuştur. Çalışmalarımıza DSİ de Ilısu Barajı'nın bütün ünitelerini kapatarak destek verdi. Elimizden geleni yapıyoruz."

Lokman Demiralp de kardeşinin bulunması için nehir kenarında aile olarak beklediklerini aktardı.

Kardeşinin nehir kenarına indiği bölgede cep telefonunu bulduklarını anlatan Demiralp, "Arama çalışmaları devam ediyor ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadık. Ekipler, Suriye sınırına kadar arama çalışmasını sürdürecek. Kardeşimin ölüsünü veya dirisini gören ve duyanlar lütfen en yakın güvenlik birimine veya bizlere haber versin. 6 gündür nehir kenarında perişan bir durumdayız." diye konuştu.