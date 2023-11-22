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        Şırnak'taki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Silopi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 00:21 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:21
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        Şırnak'taki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Silopi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        F.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, İpekyolu Caddesi Kizir mevkisinde A.Y. yönetimindeki 73 T 2021 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

        Kazada taksi sürücüsü A.Y. ile aynı araçtaki 5'i Irak uyruklu 6 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nevzat Ç. (42) ile Irak uyruklu Eyüp A. (47) müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Nevzat Ç. ve Eyüp A.'nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

        Ticari taksinin Habur Sınır Kapısı'na gitmekte olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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