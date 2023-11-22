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        Kayıp Mehmet, bir haftadır Dicle Nehri´nde aranıyor

        ŞIRNAK´ınCizre ilçesinde kaybolan Mehmet Mehdi Demiral (16) için telefonunun kıyısında bulunduğu Dicle Nehri´nde başlatılan arama kurtarma çalışması, 7 gündür sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:10
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        Kayıp Mehmet, bir haftadır Dicle Nehri´nde aranıyor
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        ŞIRNAK´ınCizre ilçesinde kaybolan Mehmet Mehdi Demiral (16) için telefonunun kıyısında bulunduğu Dicle Nehri´nde başlatılan arama kurtarma çalışması, 7 gündür sürüyor.

        Cizre ilçesinde, 16 Kasım´da evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Mehdi Demiral için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Mehmet´in cep telefonunu Dicle Nehri kenarında buldu. Boğulma şüphesi ile bölgeye sevk edilen AFAD, belediye dalgıç ve polis ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Çalışmalar, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle, su üstü ve su altı arama cihazlarıyla sürdürüyor. Ekipler, Cizre ilçesinden Silopi yolu istikametine doğru 25 kilometrelik kıyı şeridindeki sazlık, bataklık ve kumsal alanda yürüyerek arama yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dron ile havadan gözlem yaparak destek veriyor. Kurbağa adamlar ise nehir dibinde arama yapıyor.

        Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Mehmet´e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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