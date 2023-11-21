Şırnak´ta TIR ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde TIR ile taksinin çarpışması sonucu biri Irak uyruklu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde TIR ile taksinin çarpışması sonucu biri Irak uyruklu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kizir mevkisinde meydana geldi. Silopi´den Habur Sınır Kapısına doğru seyir halindeki A.Y. idaresindeki 73 T 2021 plakalı taksiye, F.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR arkadan çarptı. Kazada taksideki 5´i Irak uyruklu 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Irak uyruklu Eyüp Ahmet (47) ile Mardin nüfusuna kayıtlı Nevzat Çınar (42), doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Yaralı 4 Irak uyrukludan biri de Elazığ´a sevk edildi. TIR sürücüsü F.T. ile tedavisi tamamlanan taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.