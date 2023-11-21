Şırnak´ta TIR ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde TIR ile taksinin çarpışması sonucu biri Irak uyruklu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde TIR ile taksinin çarpışması sonucu biri Irak uyruklu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kizir mevkisinde meydana geldi. Silopi´den Habur Sınır Kapısına doğru seyir halindeki A.Y. idaresindeki 73 T 2021 plakalı taksiye, F.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR arkadan çarptı. Kazada taksideki 5´i Irak uyruklu 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Irak uyruklu Eyüp Ahmet (47) ile Mardin nüfusuna kayıtlı Nevzat Çınar (42), doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Yaralı 4 Irak uyrukludan biri de Elazığ´a sevk edildi. TIR sürücüsü F.T. ile tedavisi tamamlanan taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.