Sadettin Saran, 25´inci spor salonunu Şırnak´ta açtı

ŞIRNAK´ta,iş insanı ve Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Saadetin Saran tarafından, Türkiye'nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor salonlarının 25´incisi açıldı.

Kent merkezindeki Gündoğdu Mahallesi´nde, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´ün adını taşıyan ve iş insanı Saadettin Saran tarafından yapılan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Törene; Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, milli basketbolcu İbrahim Kutluay, iş insanı Saadetin Saran, iş insanları ve çok sayıda sporcu katıldı. Sporcular, Saadetin Saran ve etkinliğe katılanları ellerinde Türk Bayraklarıyla karşıladı. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Salonda bulunan sporcular ile hatıra fotoğrafı da çekildi. Saadetin Saran´ın hava atışıyla genç sporcular kısa bir gösteri maçı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Cevdet Atay, kentin spor ile anılmasını istediklerini belirterek, "Saadetin Saran, 25´inci spor salonunu ilimize yaptı. Artık şehrimiz güzel şeyler ile anılıyor. Spor ile anılmasını istiyoruz. Gençlerimizin spora yönelmesini istiyoruz. Daha fazla spor ile iştigal etmelerini istiyoruz. Bu anlamda da biz de elimizden gelen tüm gayreti, desteği göstereceğiz. Saadettin beyin emeği burada çok fazla. Kendisine bol kazançlar diliyoruz ki, bu spor salonlarını da arttırarak devam edersiniz. Salonumuzun rengi sarı lacivert, ben Galatasaraylıyım. Ama şunu da belirteyim, Galatasaray olmazsa Fenerbahçe´nin anlamı olmaz, Fenerbahçe olmazsa da Galatasaray´ın anlamı olmaz" dedi.

`ATATÜRK´ÜN İSMİNİ TAŞIYAN TESİSİ KAZANDIRMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ´

Törende konuşan Saadettin Saran, tesisin kazandırılmasının onurunu yaşadıklarını ifade ederek, "Burada devletimizin, gençlerimizin, ülkemizin kurucusu olan Atatürk´ün de ismini taşıyan bir spor tesisini kazandırmanın gururunu taşıyoruz. Bu bizim 23 yılda 25´inci spor salonumuz. Hep söylüyorum, ölmezsek, batmazsak daha nice nice spor salonlarını yapacağız inşallah. Gençler bahane üretmeyin, pes etmeyin, hep iyimser olun, çok çalışın ve Atatürkçü olun. Cumhuriyet fırsat eşitliğidir, Cumhuriyet emeğin güvencesidir, Cumhuriyete sahip çıkın" şeklinde konuştu.