Boksta Avrupa ikincisi oldu, memleketinde çiçeklerle karşılandı

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda gümüş madalya kazanan sporcu Nurselen Yalgettekin, memleketi Cizre ilçesinde çiçeklerle karşılandı.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcu Yalgettekin 48 kiloda gümüş madalya elde etti.

Şampiyonanın ardından Cizre'ye dönen Yalgettekin, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda antrenörü Rıdvan Budak, ailesi ve arkadaşları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

Boksa başlarken ilk hedefinin Türkiye şampiyonasına katılabilmek, ikinci hedefinin milli takıma çağırılmak, sonrasında ise uluslararası turnuvalarda mücadele ederek madalya kazanmak olduğunu ifade eden Yalgettekin, şöyle konuştu:

"Belirlediğim hedefler için her gün çalışıyorum ve her geçen gün daha da ilerliyorum. Avrupa Şampiyonasında da ikincilikle ayrıldım. Avrupa şampiyonluğunu gelecek sene için kazanmaya söz veriyorum. Bu anlamdan elde ettiğim bu başarımda emekleri olan herkese teşekkür ediyorum."

Sporcusunun bir kez daha kendilerini gururlandırmayı başardığını ifade eden Budak da milli sporcunun kendisini her geçen gün daha da geliştirdiğini dile getirdi.

Budak, "Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Gelecek sene Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. Bu turnuvalarda da hedefimiz şampiyonluktur." dedi.