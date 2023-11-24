Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'ndeki arama çalışmaları devam ediyor Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

16 Kasım'da kaybolan Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine 17 Kasım'da başlatılan arama çalışmaları Şırnak ve Van'dan AFAD, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre Belediyesi ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

Ekipler AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek'in koordinasyonunda Demiralp'in bulunması için Suriye sınırının sıfır noktasında Dicle Nehri boyunca arama faaliyeti yürütüyor.

Dicle Nehri'nin yanı sıra ekipler arazide arama faaliyeti yürütüyor, havadan da dron ile görüntü alınıyor.

Çalışmaları takip eden Demiralp'in yakınları da ekiplere teşekkür etti.