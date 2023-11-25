Şırnak'ta kadın astsubaylar kırsaldaki kadınlara KADES'i anlattı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kırsaldaki kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, gün kapsamında merkeze bağlı Kaymakamçeşme ve Aslanbaşar köylerini ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

Köylerde, evde ve tarlada çalışan kadınlara KADES'i anlatan astsubaylar broşür dağıttı.

Kadınların ekmek pişirmesine de yardımcı olan astsubaylar, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve erken yaşta evlilik konusunda bilgilendirmede bulundu. Astsubaylar ayrıca kadınların cep telefonlarına KADES'in mobil uygulamasını indirdi.

Kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Bilgilendirilen kadınlardan Asiye Acet bugüne kadar KADES'i bilmediğini söyledi.

Aktarılan bilgiler sayesinde daha bilinçli olduklarını belirten Acet, "Komutanlar bizim için köye geldi. Uygulamayı artık biz de biliyoruz. Şiddet durumunda artık ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Bir kadın şiddete maruz kaldığında nereyi aramamız gerektiğini öğrendik." diye konuştu.

Feyzi Erdoğan da ekiplerin köye gelmesi ile gerekli bilgilendirmeler sayesinde bazı konuları öğrendiklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Çok memnunuz, Allah razı olsun. Jandarmamız, devletimizin her konuda bize destek çıkıyorlar." dedi.

Şırnak'ta yıl içerisinde jandarma ekiplerince 11 bin 50 kadın bilgilendirilirken bu kişilerden 955'inin telefonuna KADES uygulamasının indirildiği bildirildi.