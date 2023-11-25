Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Şırnak'ta AFAD, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri ile havalimanı personelleri yer aldığı tatbikatta senaryo gereği, havalimanına inişte kaza kırıma uğrayan uçakta yangın söndürme, yolcu kurtarma ve yaralıların tahliyesi gerçekleştirildi.

Tatbikatın ardından tüm personele teşekkür eden İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, tatbikatın amacının acil durumlara her zaman hazır olmak ve yapılacak analizler sonucunda her zaman daha iyisini yapmaya çalışmak olduğunu belirterek, bu tatbikatlar sonucunda kamu kurum kuruluşları arasında iş birliğinin arttığını kaydetti.

Geniş kapsamlı acil durum tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ise, "Acil durum tatbikatları 2 yılda bir düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Amacımız havalimanımızın her koşulda acil durumlara hazır olduğunu göstermektir." dedi.