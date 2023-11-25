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        Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 21 kişi gözaltına alındı

        Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 21 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:46
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        Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 21 kişi gözaltına alındı
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        Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 21 kişiyi gözaltına aldı.

        HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın da yer aldığı grup, 24 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Yeşilyurt Mahallesi Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı.

        Polisin izinsiz gösteriye izin verilmeyeceği ve dağılmamaları halinde gözaltı yapılacağı anonsuna rağmen grup izinsiz gösteriye devam etti.

        Polisin müdahalesiyle 20'si kadın 21 şüpheli yakalandı.

        Zanlılar, Şırnak Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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