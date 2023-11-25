Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 21 kişi gözaltına alındı Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 21 kişiyi gözaltına aldı.

Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 21 kişiyi gözaltına aldı.

HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın da yer aldığı grup, 24 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Yeşilyurt Mahallesi Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı.

Polisin izinsiz gösteriye izin verilmeyeceği ve dağılmamaları halinde gözaltı yapılacağı anonsuna rağmen grup izinsiz gösteriye devam etti.

Polisin müdahalesiyle 20'si kadın 21 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, Şırnak Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.