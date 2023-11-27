Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, libero Semih Çelik ile anlaştı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor kadrosunda yer alan libero Semih Çelik'i transfer etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor kadrosunda yer alan libero Semih Çelik'i transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da takımda yer alan 35 yaşındaki Semih Çelik ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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