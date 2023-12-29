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        Şırnak'ta "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali yapıldı

        Şırnak'ta "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:53 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:56
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        Şırnak'ta "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali yapıldı
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        Şırnak’ta "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali gerçekleştirildi.

        Yeni Mahalle'deki Geylani Camisinde düzenlenen yarışmaya 25 öğrenci katıldı.

        Yarışma sonunda İdil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bedirhan Saka, 1'inci oldu.

        Saka ve dereceye giren diğer öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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