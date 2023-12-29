Şırnak'ta "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali yapıldı

Şırnak’ta "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle'deki Geylani Camisinde düzenlenen yarışmaya 25 öğrenci katıldı.

Yarışma sonunda İdil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bedirhan Saka, 1'inci oldu.

Saka ve dereceye giren diğer öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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