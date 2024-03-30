Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de havanın ısınması sonucu dağ yamacından kar kütlelerinin kayması sonucu çığ meydana geldi.
Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.
Bu arada, vatandaşlarca çığ düşme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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