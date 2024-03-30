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        Şırnak'ta 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde kar temizleme çalışması devam ediyor

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:55
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        Şırnak'ta 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde kar temizleme çalışması devam ediyor
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürütülüyor.

        Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 95. Şube Şefliği ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı.

        Ekipler, vardiyalı olarak kış aylarında yoğun kar yağışının olduğu geçitte kar temizleme çalışmasını gece gündüz sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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