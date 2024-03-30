Şırnak'ta 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde kar temizleme çalışması devam ediyor

Ekipler, vardiyalı olarak kış aylarında yoğun kar yağışının olduğu geçitte kar temizleme çalışmasını gece gündüz sürdürüyor.

Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 95. Şube Şefliği ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı.

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