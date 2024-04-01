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        Şırnak Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka'dan açıklama:

        Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka, "Size hizmet etmeye devam edeceğiz. Birleştirici olacağız, oy veren, vermeyen herkese hizmetkar olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:03 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:03
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        Şırnak Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka'dan açıklama:
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        Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka, "Size hizmet etmeye devam edeceğiz. Birleştirici olacağız, oy veren, vermeyen herkese hizmetkar olacağız." dedi.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Şırnak Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Yarka, beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki seçim bürosu önüne geldi.

        Yarka, burada yaptığı açıklamada, tek gayelerinin kente hizmet sunmak olacağını söyledi.

        İlk dönem yarım kalan işleri gelecek 5 yıllık süreçte hayata geçireceklerini dile getiren Yarka, "Size hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Birleştirici olacağız, oy veren, vermeyen herkese hizmetkar olacağız." diye konuştu.

        AK Parti Milletvekili Tatar da partilerine ve adaylarına destek veren herkese teşekkür etti.

        Daha sonra seçim bürosu önünde toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde halay çekti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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