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        Şırnak'ta 'seçimde şaibe' iddiasıyla eylem yapan DEM Parti İl Başkanı'nın arasında olduğu 5 kişiye gözaltı

        ŞIRNAK'ta oy kullanma işlemleri sırasında şaibe olduğu iddiasıyla izinsiz eylem yapmak isteyen DEM Partili gruba, polis müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 22:45 Güncelleme: 31.03.2024 - 22:50
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        Şırnak'ta 'seçimde şaibe' iddiasıyla eylem yapan DEM Parti İl Başkanı'nın arasında olduğu 5 kişiye gözaltı
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        ŞIRNAK'ta oy kullanma işlemleri sırasında şaibe olduğu iddiasıyla izinsiz eylem yapmak isteyen DEM Partili gruba, polis müdahale etti. Olaylarda DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kentteki sandıklarda şaibe yapıldığını ileri süren DEM Partililer, durumu protesto etmek istedi. DEM Parti İl Binası önünde toplanarak slogan atan gruba, polis dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Polis, eyleme devam eden gruba biber gazıyla müdahale etti. Gruptakilerin bir kısmı polise taş atarak karşılık verdi. Atılan taşlar nedeniyle çevredeki bazı araçlar zarar gördü. Çıkan olaylarda DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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