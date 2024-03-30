Memur-Sen Şırnak İl Temsilciliğinden "Teşkilat Buluşması" etkinliği

Memur-Sen Şırnak İl Teşkilatı tarafından "Teşkilat Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Şırnak'ta bir otelde düzenlenen programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Milletvekili Tatar, programda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in, memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaraları da gündeme getiren bir vicdan hareketi olduğunu belirterek, "Memur-Sen'in kuruluş ilkeleri çerçevesinde önümüzdeki dönemde kutlu mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum. AK Parti olarak kamu görevlilerinin ve memurların sorunlarını bugüne kadar çözdük, bundan sonra da aynı gayretle çalışacak ve sorunları birlikte çözeceğiz." dedi.