Şırnak'ta terör operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 56 şüpheli yakalandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 56 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 56 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 50 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edildi, 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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