Şırnak'ta AK Parti'li Yarka yeniden başkan seçildi; 3 ilçeyi DEM, 2 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi BBP kazandı

ŞIRNAK’ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Mehmet Yarka yeniden belediye başkanı oldu. İlçelerin ise 3’ünü DEM Parti, 2’sini AK Parti, 1’ini ise BBP kazandı.

Şırnak’ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 48’ini alan mevcut başkan Mehmet Yarka, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise DEM Parti’nin 3 adayı seçimi önde tamamlarken, AK Parti 2 ilçede, BBP 1 ilçede seçimi önde tamamladı.

İdil’de DEM Partili Türkan Kayır, Cizre’de DEM Partili Güler Yerbasan, Silopi’de DEM Partili Jiyan Ormanlı, Uludere’de AK Partili Gürgin Ürek, Beytüşşebap’te AK Partili Kamil Dürmüş, Güçlükonak’ta ise BBP’li Selahattin Aktuğ, belediye başkanı seçilen isimler oldu.