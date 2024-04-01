Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli hakkında adli işlem

        –Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 01.04.2024 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli hakkında adli işlem
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 1,89 gram esrar, gümrük kaçağı 600 paket sigara ve 70 elektronik sigara ile 25 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta terör operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı
        Şırnak'ta DEM Parti İl Başkanı'nın da aralarında olduğu 5 kişi serbest
        Şırnak'ta DEM Parti İl Başkanı'nın da aralarında olduğu 5 kişi serbest
        Şırnak Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka'dan aç...
        Şırnak Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka'dan aç...
        Şırnak'ta AK Parti'li Yarka yeniden başkan seçildi; 3 ilçeyi DEM, 2 ilçeyi...
        Şırnak'ta AK Parti'li Yarka yeniden başkan seçildi; 3 ilçeyi DEM, 2 ilçeyi...
        Şırnak'ta polise taş atan gruptan 5 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta polise taş atan gruptan 5 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta 'seçimde şaibe' iddiasıyla eylem yapan DEM Parti İl Başkanı'nın a...
        Şırnak'ta 'seçimde şaibe' iddiasıyla eylem yapan DEM Parti İl Başkanı'nın a...