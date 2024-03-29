Silopi'de Kütüphane Haftası etkinliği
Silopi ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulunda okuma etkinliği düzenlendi.
Silopi ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulunda okuma etkinliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu.
Bilen, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasının önemini vurguladı.
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