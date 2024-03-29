Şırnak Belediyesi 4 yeni aracı filosuna kattı

Şırnak Belediyesi, 2 arazöz, kamyon ve kanal görüntüleme aracı minibüsünü filosuna kattı.

Belediye bahçesinde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, araçları inceledi.

Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka daha kaliteli hizmet verebilmek için filolarına 4 yeni araç kazandırdıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde 45 araçları olduğunu ve aldıkları yeni araçlarla belediyedeki araç sayısının 140'a yükseldiğini ifade eden Yarka, şöyle konuştu:

"Kendi belediye bütçemizden aldığımız bu 4 yeni aracımızla hemşerilerimize daha iyi hizmet sunacağız. Bu araçların bir kısmı envanterimizde yoktu ve bu eksikliği tamamlamış olduk. Bu yeni seçimle inşallah seçildiğimizde Şırnak'ta 5 yıl daha en iyi hizmeti arkadaşlarımızla birlikte vereceğiz ve kenti daha iyi seviyelere getireceğiz. Bütün hemşerilerimiz müsterih olsun. Şırnak Belediyesi her geçen gün daha da güçleniyor."