BBP Genel Başkanı Destici, Gabar'da petrol üretim istasyonunu ziyaret etti:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu dağlar teröristlerden temizlenince şimdi buradan petrol çıkıyor. Bu yönüyle ekonomimize büyük bir katkı sağlamış oluyoruz." dedi.

Şırnak'ta temasları kapsamında Gabar Dağı bölgesinde Şehit Esma Çevik Petrol Üretim İstasyonu'nu ziyaret eden Destici, yetkililerden bilgi aldı. Destici, burada yaptığı açıklamada, ülke, devlet ve millet için gurur vesilesi olan sahada bulunduklarını söyledi.

Terörle mücadelede şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, bu mücadelede büyük bir kahramanlık göstererek, bölgeyi tamamen terörden arındıran, Cudi Dağı ve diğer yerleri terörden temizleyen devlete, güvenlik güçlerine ve bölge insanına teşekkür etti.

Ülkenin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmak için devletin çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Destici, şöyle konuştu: "Karadeniz'de doğal gaz, burada petrol. Burada emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar'a ve diğer yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Kırk yıldır bizi terörle uğraştırdılar. Canlarımız gitti, binlerce şehit verdik. Aynı zamanda bu tür devletimiz sınırları içerisindeki madenlerimizi de çıkarmamızı engellediler. Buralara girilmiyordu, teröristlerin yuvasıydı buralar. Bu dağlar teröristlerden temizlenince şimdi buradan petrol çıkıyor. Bu yönüyle ekonomimize büyük bir katkı sağlamış oluyoruz. Teröristlerin o zaman yaptığını şimdi onların uzantıları yapmaya çalışıyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı, sözde parti, milletvekilleri ve yetkilileri burada petrol aranmasına ve çıkarılmasına karşı. Diyarbakır'da, Batman'da, Adıyaman'da petrol aranmasına ve petrol çıkarılmasına karşı. Neden? Çünkü bölge kalkınacak, Türkiye kalkınacak. Ekonomik büyümemiz daha da hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Bunu istemiyorlar. Bölge halkı fakir, yoksul kalsın, kendilerine mahkum olsun ve her aileden bir çocuğu alsınlar, bunları dağa çıkarsınlar, terörist yapsınlar. Ama kendi çocukları da Avrupa'da, Amerika'da en lüks okullarda okusun, lüks bir hayat yaşasın. Şimdi en son aynı şeyi nerede yapıyorlar? Irak'la Türkiye arasında planlanan ve imzalanan Kalkınma Yolu Projesi'nde yapıyorlar. O proje tamamlandığında devletimiz genel itibarıyla bir kazanç ve avantaj elde edecek, ekonomik, siyasi, iktisadi olarak ama aynı zamanda bölge de kalkınacak, bölgeye de büyük katkısı olacak."

Kalkınmayı sağlayacak projeleri çok kıymetli ve değerli bulduklarını aktaran Destici, bölgede günlük 40 bin 500 varil petrol çıkarıldığına dikkati çekti. Mustafa Destici, "Çok kısa zamanda 100 bin varil üzerine çıkacağı söylendi. İnşallah diğer bölgelerdeki çalışmalar da tamamlandığında bunun çok daha yüksek rakamlara ulaşacağına yürekten inanıyorum, desteğimiz, takdirimiz tamdır. Onun için buradayım, tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.