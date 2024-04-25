Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Gazze'de çocuk olmak" konulu resim sergisi açıldı

        Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Gazze'de çocuk olmak" konulu resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "Gazze'de çocuk olmak" konulu resim sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Gazze'de çocuk olmak" konulu resim sergisi açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda il genelindeki ilk, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin yağlı boya ve karakalemle yaptığı 72 resmin yer aldığı serginin açılışını, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Abdürrahim İvez ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman yaptı.

        Vali Atay, sergiyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını ve bunun unutulmaması için il genelinde resim yarışması düzenlediklerini belirterek, yarışmada dereceye giren 72 esere sergide yer verdiklerini söyledi.

        Savaşlarda en çok çocukların mağdur olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızın Gazze'de yaşananlara duyarlılığını artırmak, gelecek yıllarda bu olayın unutulmaması, çocuklarımızın zihinlerinde iz bırakması için böyle bir yarışma düzenledik. Bütün ilçelerimizden büyük bir rağbet oldu. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu konuda çok teşekkür ediyoruz."

        Yarışmada birinci olan Silopi Senan İdin Fen Lisesi öğrencisi Yasemin Birlik de resmi yaparken kendini Gazze'de bir çocuk olarak hayal ettiğini ve buna göre hazırladığını dile getirdi.

        Birlik, "Gazze'de çocuk olmak, çocukken bir anda büyümek, çocukluğunu yaşamadan ölmektir. Ailesini ve evini kaybetmektir, Gazze'de çocuk olmak. Ben de bunu anlatmak istedim resmimde." dedi.

        Açılışın ardından, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici, Gabar'da petrol üretim istasyonunu ziyaret etti:
        BBP Genel Başkanı Destici, Gabar'da petrol üretim istasyonunu ziyaret etti:
        BBP Genel Başkanı Destici, Güçlükonak Belediyesini ziyaret etti:
        BBP Genel Başkanı Destici, Güçlükonak Belediyesini ziyaret etti:
        Cizre Dicle Spor, Şırnak Süper Amatör Liginde şampiyon oldu
        Cizre Dicle Spor, Şırnak Süper Amatör Liginde şampiyon oldu
        Şırnak'ta toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu
        Şırnak'ta toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu
        Gabar ve Cudi dağları bölgesi, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi...
        Gabar ve Cudi dağları bölgesi, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi...
        Şırnak Valiliğinden sıcak hava uyarısı
        Şırnak Valiliğinden sıcak hava uyarısı