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        Şırnak'ta kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 02.05.2024 - 21:00
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        Şırnak'ta kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        İ.G. yönetimindeki 06 COE 036 plakalı kamyon, İdil-Midyat kara yolunun Toklu köyü kavşağında M.C.A. idaresindeki 34 LD 9817 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler yaralandı. İ.G. sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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