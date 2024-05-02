Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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