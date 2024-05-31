Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Şırnak Üniversitesi'nde (ŞÜ) eğitimlerini tamamlayan 1133 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:32 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Üniversitesi'nde (ŞÜ) eğitimlerini tamamlayan 1133 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

        Üniversite yerleşkesindeki futbol sahasında düzenlenen programda, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler tören geçişi yaptı.

        Geçiş töreninde öğrenciler İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını açtıkları pankartlarla protesto etti.

        Öğrencilerin açtığı pankartlarda, "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocukların ölmediği özgür Gazze'nin sesi ol","Şırnak'tan Gazze'ye mezunlardan bin selam", "Filistin bu sene mezun vermedi dünya sınfta kaldı" ifadeleri yer aldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından üniversite birincisi Sibel Eriş, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

        Alkış, "Sevgili öğrencilerimiz bugün itibarıyla eğitim-öğretim süreçlerinizden birini daha tamamlıyorsunuz. Mezun olmanız hasebiyle şimdilik bu kurumdan ayrılıyorsunuz. Şunu kesinlikle bilmelisiniz ki üniversite olarak her zaman size yardımcı olmaya hazırız. Her türlü rehberlik, yardım ve dayanışma konusunda imkanlarımız ölçüsünde sizlerin yanınızda olacağız." dedi.

        Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaket verildi.

        Programda ayrıca mezun olan bir öğrenci kız arkadaşına evlenme teklif etti.

        Katılımcılar "evet" diyen çifti alkışladı.

        Mezuniyet marşının okunmasının ardından öğrenciler, keplerini havaya attı.

        Törene Vali Vekili Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Şırnak'ta Cehennem Deresi Vadisi'nde yapılacak seyir terası için ilk adım a...
        Şırnak'ta Cehennem Deresi Vadisi'nde yapılacak seyir terası için ilk adım a...
        Şırnak'ta pasta imalathanesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın söndürüld...
        Şırnak'ta pasta imalathanesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın söndürüld...
        Cizre'de 36 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı
        Cizre'de 36 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı
        Şırnak Cizre'de sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını p...
        Şırnak Cizre'de sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını p...
        Şırnak'ta 200 dönüm ekili buğday yandı
        Şırnak'ta 200 dönüm ekili buğday yandı