Şırnak'ta İlköğretim Haftası kutlandı
Şırnak'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Şırnak'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Şırnak Valilik bahçesinde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Çandıroğlu, Mehmet Emin Acar İlkokulu'nda devam eden programda, yeni eğitim yılının, başarılarla dolu olmasını temenni etti.
Türkiye Yüzyılı'nda öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasıyla el ele vererek yarınları inşa etmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Çandıroğlu, devletin yatırım politikası doğrultusunda okul, bina, derslik gibi fiziki imkanlar bakımından çok iyi bir noktada olduklarını belirtti.
Çandıroğlu, "Şırnak'ta yaklaşık 170 bin öğrencimiz, 9 bin öğretmenimiz ile aşkla, şevkle işimizin başındayız. Eğitim camiası olarak Türkiye'nin en büyük ve en güçlü ailesiyiz." dedi.
Daha sonra 1. sınıfa başlayan öğrencilere çiçek verildi. Program, öğrencilerin şiir ve gösterileriyle sona erdi.
Programa, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, öğretmenler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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