Şırnak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Şırnak'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Şırnak Valilik bahçesinde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çandıroğlu, Mehmet Emin Acar İlkokulu'nda devam eden programda, yeni eğitim yılının, başarılarla dolu olmasını temenni etti.

Türkiye Yüzyılı'nda öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasıyla el ele vererek yarınları inşa etmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Çandıroğlu, devletin yatırım politikası doğrultusunda okul, bina, derslik gibi fiziki imkanlar bakımından çok iyi bir noktada olduklarını belirtti.