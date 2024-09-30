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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

        Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:24 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:24
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
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        Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23-29 Eylül'de il merkezi ve ilçelerinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 2'si ilgili il birimlerine teslim edildi.

        7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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