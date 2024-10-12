Diyarbakır TSO heyeti, Cizre Kaymakamı Baycar'ı ziyaret etti
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindeki heyet, Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı ziyaret etti.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindeki heyet, Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı ziyaret etti.
Diyarbakır TSO Başkanı Kaya ve beraberindeki heyet, Cizre Kaymakamlığını ziyaret etti.
Kaymakam Baycar ile görüşen heyet, bölge ekonomisi ve ihracat çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Baycar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaya ve beraberindekilere teşekkür etti.
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