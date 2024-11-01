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        Şırnak'taki etkinlikte kazanlarda buğdayla hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen etkinlikte kazanlarda buğdayla hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:55
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        Şırnak'taki etkinlikte kazanlarda buğdayla hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen etkinlikte kazanlarda buğdayla hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

        Cizre Muhtarlar Derneğince, Hz. Nuh Nebi Camisi karşısında bulunan alanda düzenlenen etkinlikte, kazanlarda tereyağlı ve cevizli buğday yemeği hazırlandı.

        Etkinliğe katılan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, cuma namazının ardından vatandaşlara pişirilen yemeği dağıttı.

        Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, dedelerden kalma geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Kültürümüzün kaybolmaması için her sene bu geleneği yaşatmak istiyoruz. Halkımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Etkinlikte, kazanlarda haşlanan buğdaylara, tereyağı ve ceviz eklendi. Sonra hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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