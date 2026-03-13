Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi

        Şırnak'ta İl Müftülüğünce "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 23:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ramazan ile arınış, cami ile diriliş" temasıyla İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Üsküdar Pazarbaşı Cami İmam Hatibi Adem Bilgetay, Arnavutköy Kardeşler Cami İmam Hatibi Mahfuz Baka ve Ayasofya-i Kebir Cami Müezzini İsmail Selman Kızmaz, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti.

        İmam hatip ve müezzinler çeşitli ilahi ve kasideler de seslendirdi.

        İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu, yaptığı konuşmada, düzenledikleri Kur'an-ı Kerim ziyafetini vatandaşlara arz etmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

        Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve dinlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Yeşiloğlu, "Onu okumak büyük sevaptır. Her bir harfine 10 sevap vardır. Dinlemek farzdır. Farz ibadetin sevabı yer ve gök kadardır. Bu cami sizinle güzel. Cami cemaatle değer ve anlam kazanır. Teşrif ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. İstanbul'dan iki cami imam hatibi, diğerinde cami müezzini kardeşimiz bizleri çok mesut ve bahtiyar ettiler. Rabb'im seslerinize ve nefeslerinize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah ebeden razı olsun." diye konuştu.

        Müftü Yeşiloğlu'nun duasıyla sona eren programda, imam hatip ve müezzine "Nuh'un Gemisi" maketi hediye edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara da çeşitli ikramlar yapıldı.

        Programa Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ilçe müftüleri, imamlar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

