        Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:20
        Silopi Kaymakamı Partal, şehit ve gazi yakınlarıyla iftar yaptı

        Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, şehit ve gazi yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.

        Kaymakamlık tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda Kaymakam Partal, şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet etti.

        İftar programında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Partal, şehit ve gazi yakınlarının kendilerine emanet olduğunu, devletin her zaman yanlarında olacağını belirtti.

        Programa, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

