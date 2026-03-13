Silopi Kaymakamı Partal, şehit ve gazi yakınlarıyla iftar yaptı

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, şehit ve gazi yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.



Kaymakamlık tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda Kaymakam Partal, şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet etti.



İftar programında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Partal, şehit ve gazi yakınlarının kendilerine emanet olduğunu, devletin her zaman yanlarında olacağını belirtti.



Programa, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

