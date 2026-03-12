Şırnak'ta bayram öncesi şehit mezarlarında bakım ve onarım yapılıyor

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehit mezarlarında bakım, onarım ve genel temizlik için çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda, Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ve müdürlük personeli, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki mezarlıkta 5 şehidin kabirlerine ziyarette bulunarak karanfil bıraktı, dua etti.



Çevre temizliği gerçekleştirilen mezarlarda, yapılması gereken onarımlar tespit edildi.



Daha sonra 23 Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nı ziyaret eden Kaya, burada yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla şehit mezarlarının ziyaret edilmesi, onarım ihtiyacı olanların ilgili kurumlara bildirilmesi ve şehitlerin hatıralarının her zaman diri tutulması için bugün 81 ilde seferberlik ilan edildiğini söyledi.



Tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Gelecek nesillere, kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada, aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik, onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz."

