Silopi'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.



Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri ve şiir dinletileri sahnelendi.



Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Levent Kaya, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, İpekyolu Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, İlçe Jandarma Komutanı Ali Erol, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.







