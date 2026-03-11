Şırnak'ta otomobilin çarpması sonucu 2 yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, önceki gün Alanya Bulvarı'nda yolun kenarında yürüyen 2 yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalardan biri yola, diğeri park halindeki başka bir aracın kaputuna savruldu. Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

