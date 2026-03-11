Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta otomobilin çarpması sonucu 2 yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, önceki gün Alanya Bulvarı'nda yolun kenarında yürüyen 2 yayaya çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yayalardan biri yola, diğeri park halindeki başka bir aracın kaputuna savruldu.


        Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

